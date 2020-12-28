28 декабря 2020
27 декабря 2020

Вице-спикера гордумы Челябинска хотят оставить без зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первое заседание Челябинской городской думы второго созыва, где выбрали председателя, его заместителей и руководителей комиссий. Челябинск, стулья, столы, зал заседаний гордумы челябинска
Уход вице-спикера спровоцировал перестановки и реформы в гордуме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В гордуме Челябинска после Нового года может исчезнуть освобожденная должность вице-спикера. Идея возникла после решения о переходе занимавшего ее Дмитрия Тарасова на работу в минздрав области, сообщили источники URA.RU в гордуме.

«Схема, при которой вице-спикер работает на освобожденной основе, то есть получает зарплату, отсекает ряд достойных кандидатов, для которых это попросту несовместимо с работой в бизнесе. Но если человека на этом место подберут и согласуют, то никаких изменений не произойдет», — пояснил собеседник URA.RU.

«Все возможные изменения будут обсуждаться уже в 2021 году. Сейчас говорить об этом рано», — коротко прокомментировал URA.RU эту информацию спикер думы Андрей Шмидт. Пока обязанности Тарасова как вице-спикера решено временно передать Ивану Горнову, а его пост председателя комиссии по местному самоуправлению — Виталю Родионову.

Перестановки в гордуме Челябинска начались после того, как под конец года ее зампред подал заявление о сложении полномочий. Тарасов, медик по образованию, принял предложение стать замминистра здравоохранения области. Предполагается, что после передачи функций горздрава Челябинска на уровень региона он будет курировать медицину в столице Южного Урала.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...