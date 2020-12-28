Вице-спикера гордумы Челябинска хотят оставить без зарплаты

Уход вице-спикера спровоцировал перестановки и реформы в гордуме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В гордуме Челябинска после Нового года может исчезнуть освобожденная должность вице-спикера. Идея возникла после решения о переходе занимавшего ее Дмитрия Тарасова на работу в минздрав области, сообщили источники URA.RU в гордуме.

«Схема, при которой вице-спикер работает на освобожденной основе, то есть получает зарплату, отсекает ряд достойных кандидатов, для которых это попросту несовместимо с работой в бизнесе. Но если человека на этом место подберут и согласуют, то никаких изменений не произойдет», — пояснил собеседник URA.RU.

«Все возможные изменения будут обсуждаться уже в 2021 году. Сейчас говорить об этом рано», — коротко прокомментировал URA.RU эту информацию спикер думы Андрей Шмидт. Пока обязанности Тарасова как вице-спикера решено временно передать Ивану Горнову, а его пост председателя комиссии по местному самоуправлению — Виталю Родионову.

Перестановки в гордуме Челябинска начались после того, как под конец года ее зампред подал заявление о сложении полномочий. Тарасов, медик по образованию, принял предложение стать замминистра здравоохранения области. Предполагается, что после передачи функций горздрава Челябинска на уровень региона он будет курировать медицину в столице Южного Урала.