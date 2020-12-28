В челябинской гордуме начинаются перестановки

Вице-спикера гордумы Дмитрия Тарасова заменят сразу двумя депутатами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В гордуме Челябинска нашли замену вице-спикеру Дмитрию Тарасову, который перешел на работу в минздрав области. Об этом URA.RU сообщил источник в «Единой России».

«До изменения структуры думы функционал Тарасова перейдет к [Ивану] Горнову. Он сын экс-депутата заксобрания области Владимира Горнова и депутат гордумы Челябинска», — сказал URA.RU собеседник.

Как пояснил URA.RU председатель думы Андрей Шмидт, пока речь идет лишь о временной передаче функционала Тарасова, причем сразу двум депутатам. «Утром 29 декабря заочным голосованием мы внесли изменения в регламент. Теперь мы можем назначать врио руководителей — от спикера до глав комиссий — на неосвобожденной основе, то есть без зарплаты. Так, врио вице-спикера предлагается сделать Ивана Горнова, комиссию по местному самоуправления [ей руководил Тарасов] предложено возглавить Виталию Родионову», — рассказал Шмидт.

Все остальные возможные изменения будут обсуждаться уже в 2021 году. О переходе Тарасова в минздрав, где он будет отвечать за здравоохранение в областном центре, стало известно накануне. 29 декабря Центральный райсовет и гордума Челябинска утвердили заявление Тарасова о сложении полномочий.