У тюменцев начали отбирать детские выплаты от Путина

Со счета тюменки списали социальные выплаты на детей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Тюмени семья Мутьевых лишилась социальных выплат на детей, которые были установлены президентом России Владимиром Путиным. Об этом URA.RU рассказал глава семьи Андрей Мутьев.

«Списания начались еще весной. На счету жены лежали только социальные выплаты — то, что распорядился выплатить семьям с детьми президент России, — а также пособие по безработице. В один день все их списали. Мы обратились в службу судебных приставов, и нам помогли решить вопрос. Второе списание произошло недавно — также исчезли деньги, которые президент сказал перечислить детям», — рассказал URA.RU глава семьи Андрей Мутьев.

По словам мужчины, после ДТП на его жене висит долг перед страховой компанией. Дохода у женщины нет: она давно находится в декрете — сначала с первой дочерью, затем со второй. Тюменка также числится безработной и получает пособие.

«В общей сложности мы лишились 62 000 рублей, 18 тысяч нам в первый раз помогли вернуть. Но второе обращение в службу судебных приставов закончилось не так успешно. На личном приеме принимать документы у жены не стали. Мы направили их через сайт, а также написали жалобу на госуслугах», — отметил Андрей Мутьев.

В пресс-службе судебных приставов по Тюменской области URA.RU пояснили, что подобные списания производит банк, хотя социальные деньги взысканию не подлежат. «В Банк России и Пенсионный фонд РФ направлены обращения об ориентировании на безусловное исполнение требований федерального законодательства», — пояснили в управлении ФССП по региону.

После обращения URA.RU к правоохранителям вопрос семьи Мутьевых пообещали решить в кратчайшие сроки. Приставы помогут тюменцам вернуть незаконно списанные средства.