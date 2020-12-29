В Кремле рассказали о планах Путина на прививку от коронавируса

Президент России Владимир Путин сообщит, в какой форме и когда он пройдет вакцинацию от коронавируса. Об этом во время общения с журналистами объявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Будем ждать решения президента, который сам сообщит о форме и времени, которое посчитает целесообразным», — заявил Песков во время конференц-колла. Пока неизвестно, в какой форме пройдет процедура вакцинации, отметил он.
Чтобы поставить вакцину президенту, нужно было дождаться одобрения ее использования для людей старше 60 лет. «Президент сказал, что принял решение вакцинироваться. Необходимо было решение всех испытательных формальностей для определенной возрастной категории. Они были завершены», — добавил Песков.
Ранее Минздрав одобрил использование вакцины от коронавируса «Спутник V» для людей старше 60 лет. Граждане этой группы начали вакцинироваться с 28 декабря, передает RT.
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