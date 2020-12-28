28 декабря 2020
27 декабря 2020

Прогноз по карантину в Курганской области на начало 2021 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, защитный костюм, фельдшер на вызове, скорая помощь, covid-19, горбольница №2, пандемия коронавируса, средства защиты, водитель скорой помощи, ковид19
Больных коронавирусом в регионе лечат в Кургане, Шадринске и районах области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

С начала декабря в Курганской области число новых выявленных случаев заражения коронавирусом не опускается ниже 100. Несмотря на то, что, по сравнению с началом месяца, ситуация в регионе стала стабильнее, по прогнозу URA.RU, переход на новый этап снятия ограничений в ближайшее время маловероятен.

Региону для перехода на новый этап снятия ограничений нужно четыре дня подряд иметь не менее 207 свободных коек, тестировать на COVID-19 от 70 человек на 100 тысяч населения в день. Коэффициент распространения инфекции на разных этапах должен быть ниже 1,0, 0,8 или 0,5.

Послабления в Курганской области можно ввести, если этот коэффициент четыре дня подряд будет ниже 0,5, так как регион находится на втором этапе снятия ограничений. Такое в ближайшую неделю возможно лишь в оптимистичном сценарии. Для этого число новых случаев заражения коронавирусом должно ежедневно сокращаться на 21, что почти нереально, однако ранее у данного сценария условия были менее выполнимыми.

Чтобы сбылся стабильный прогноз нужно ежедневно регистрировать 105 новых случаев заражения COVID-19 (среднее значение по итогам последних семи дней). Для пессимистичного сценария, хватит даже минимального ежедневного роста числа заболевших. URA.RU обратилось в региональный оперштаб с просьбой прокомментировать данную информацию. На момент публикации материала ответ не поступил.

На 29 декабря в регионе подтвердили 104 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в области коронавирус обнаружили у 11 885 человек. Для людей старше 65 лет местные власти ввели обязательную самоизоляцию.

Скрин: URA.RU
Скрин: URA.RU
Скрин: URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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