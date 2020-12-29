Всеволода Могучева задержали одновременно с экс-монахом Сергием Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пресс-секретаря опального экс-монаха Сергия (Романова) Всеволода Могучева увезли из Ленинского суда на скорой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе инстанции, Могучева должны были судить по статье 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).

«Привезли и уже увезли на скорой», — прокомментировали в суде, уточнив, что заседание так и не состоялось. Какова суть совершенного Могучевым правонарушения, а также какова причина его госпитализации, в суде не уточнили.

Как писало URA.RU, Всеволод Могучев был задержан правоохранителями одновременно с Сергием. В ночь с 28 на 29 декабря 2020 года силовики зашли на территорию Среднеуральского женского монастыря, который удерживали Романов и его сторонники. Против бывшего схиигумена возбудили уголовное дело по статье «Склонение к самоубийству». Ночью его задержали и отправили в Москву.

В Среднеуральский монастырь, основанный Сергием, приехал руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии протоиерей Евгений Попиченко. Однако конструктивного диалога с паствой Сергия не получилось, и представитель РПЦ вынужден был удалиться.