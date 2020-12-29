Руководителя отдела социального служения Екатеринбургской епархии протоиерея Евгения Попиченко сторонники отца Сергия не пустили в Среднеуральский женский монастырь. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Делегация покидает место общения», — сообщил корреспондент. Отца Евгения эмоционально встретили обитатели монастыря. Они упрекнули представителя РПЦ в том, что он приехал поздно.
Против бывшего схиигумена Сергия, задержанного в Среднеуральском женском монастыре, возбудили уголовное дело по статье «Склонение к самоубийству». Ночью его задержали и отправили в Москву. В Среднеуральском монастыре собираются сторонники Сергия. Они ждали митрополита Евгения (Кульберга).
Подписывайтесь на URA.RU в