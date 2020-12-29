В монастырь Сергия не пустили представителя РПЦ. Видео

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Представители епархии пытались договориться со сторонниками Сергия Фото: Владимир Жабриков
новость из сюжета
Дело отца Сергия

Руководителя отдела социального служения Екатеринбургской епархии протоиерея Евгения Попиченко сторонники отца Сергия не пустили в Среднеуральский женский монастырь. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Делегация покидает место общения», — сообщил корреспондент. Отца Евгения эмоционально встретили обитатели монастыря. Они упрекнули представителя РПЦ в том, что он приехал поздно.

Против бывшего схиигумена Сергия, задержанного в Среднеуральском женском монастыре, возбудили уголовное дело по статье «Склонение к самоубийству». Ночью его задержали и отправили в Москву. В Среднеуральском монастыре собираются сторонники Сергия. Они ждали митрополита Евгения (Кульберга).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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