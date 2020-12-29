Источник: отца Сергия срочно увезут в Москву

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Крестный ход в Среднеуральском женском монастыре. Екатеринбург, романов николай, отец сергий, схиигумен сергий
Сергий Романов был задержан в ночь с 28 на 29 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Бывший схиигумен Сергей будет вывезен в Москву утром 29 декабря. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к СК.

«Сейчас Сергий находится в здании Следственного комитета на [улице] Щорса. Ему не дают общаться с адвокатом. В 10 часов утра его должны будут вывезти в Москву, арест тоже будет в Москве», — рассказал инсайдер.

Для задержания Сергия из Москвы специально прибыл высокопоставленный чиновник СК России, отметил источник. «Перед тем, как вывезти его из монастыря, ему даже одеться не дали. Увезли в одном ботинке», — добавил он.

URA.RU обратилось за комментарием в СК по Свердловской области Александру Шульге. По имеющемуся у редакции номеру телефона никто не взял трубку.

Ранее сообщалось, что силовики задержали экс-схиигумена Сергия. В самом монастыре провели обыски. Монахинь, которые заявляли о готовности умереть за Сергия, держат под охраной.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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