Экс-схиигумена Сергия обвиняют в склонении к суициду, самоуправству и воспрепятствовании богослужению Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Против бывшего схиигумена Сергия, задержанного в Среднеуральском женском монастыре, возбудили уголовное дело по статье «Склонение к самоубийству». Копия постановления есть в распоряжении URA.RU.

«Возбудить уголовное дело в отношении Романова Николая Васильевича 19.03.1955 года рождения по признакам преступления, предусмотренного пп „в“, „д“ ч. 3 ст. 110.1 УК РФ», — указано в постановлении Следственного комитета России. В документе указано, что подозреваемый записывал видеоролики, в которых «под видом религиозной проповеди <…> публично призывал не менее 10 монахинь к самоубийству».

В разговоре с URA.RU адвокат Сергия Светлана Герасимова заявила, что ее подзащитному также вменяются уголовные статьи «Воспрепятствование богослужению» и «Самоуправство». «Допрос был без обуви, человек был в одном ботинке. В протоколе задержания мы заявили ходатайство, его не рассматривали. Нам было отказано в свидании», — сказала адвокат.

Отец Сергий был задержан в ночь на 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре. Его доставили в здание следственного управления СК в Екатеринбурге. Оттуда его конвоировали в аэропорт Кольцово для отправки в Москву, где будет решаться вопрос о мере пресечения. В Следственном комитете Сергий записал видеообращение к сторонникам, в котором заявил, что у него все хорошо.

Инкриминируемая отцу Сергия часть 3 статьи 110 УК РФ подразумевает наказание за «склонение к совершению самоубийства путем уговоров», совершенное «в отношении двух или более лиц; группой лиц по предварительному сговору или организованной группой». Бывшему священнослужителю грозят принудительные работы на срок до четырех лет либо лишение свободы на срок до четырех лет.

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU