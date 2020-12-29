Пермяк с помощью вируса украл у тюменцев миллионы рублей

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Вредоносная программа пришла на почту организации в электронном письме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюмени за мошенничество будут судить жителя Перми. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Мужчина обокрал одну из тюменских фирм и потратил миллионы рублей на биткоины.

«Утверждено обвинительное заключение в отношении 31-летнего жителя Перми. По версии следствия, вместе с подельником он отправил на электронную почту одной из строительных фирм Ялуторовска письмо с вирусом. Главный бухгалтер его открыла и запустила программу. С ее помощью со счетов компании исчезло более 10,5 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры по Тюменской области.

Полученные деньги пермяк снял в банкоматах Краснодара. Себе он оставил 300 тысяч рублей, а остальные средства обменял на биткоины.

После того, как мужчину задержали, он возместил причиненный организации ущерб. Причем вернул даже больше, чем похитил — почти 12 млн рублей. Тем не менее, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело в отношении его соучастника выделено в отдельное производство.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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