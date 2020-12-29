Путин высказался о новой индексации пенсий

Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам. Глава государства согласился с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым. По словам Шмакова, приостановление индексации пенсий, это нарушение Конституции и правительство должно вернуться к этому вопросу.
«Вы правы абсолютно в том, что это вопрос, который требует дополнительного рассмотрения», — приводятся слова Путина на сайте президента России. Глава государства добавил, что сейчас действительно есть элементы несправедливости, связанные с индексацией.
На встрече Шмаков заявил, что приостановление индексаций пенсий работающим пенсионерам является не самым правильным решением. По его словам, компенсационные коэффициенты не покрывают тех потерь пенсионеров, которые они получают. Кроме того, это решение привело к тому, что многие пенсионеры прекратили работать, в связи с чем государство потеряло порядка 500 миллиардов рублей. Шмаков также отметил, что «если человек свою пенсию заработал, на протяжении длительного времени вносил взнос в Пенсионный фонд, то дальше никакой дискриминации тоже не должно быть».
Ранее власти раскрыли, детали индексации пенсий в 2021 году. Страховые пенсии неработающим пенсионерам 1 января проиндексируют на 6,3%, то есть выше инфляции.
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