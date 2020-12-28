В Тюмени откроется первый каршеринг

Услуги каршеринга предоставляют во многих крупных городах России, теперь в этот список войдет и Тюмень Фото: Анна Майорова © URA.RU

В январе новосибирский каршеринг Cars7 начнет оказывать услуги тюменцам. Об этом сообщает «РБК Тюмень», со ссылкой на основателя компании Матвея Демиденко. В настоящее время сервис ведет подготовку автомобилей.

«Тюмень — активный и перспективный город, именно поэтому мы приходим сюда. Первые шесть машин уже стоят на улицах города. Сейчас мы активно занимаемся их оклейкой и обрисовкой зон для завершения аренды. Запуск планируем в середине января, но технически начнем работать раньше», — приводит слова Демиденко «РБК-Тюмень».

В будущем в Тюмени будут работать порядка сотни автомобилей, на первом этапе их будет 20. Клиенты сервиса смогут выбрать из трех марок — Skoda Rapid, KIA Rio и NEW Volkswagen Polo. Сколько будет стоить их аренда, пока не известно — тарифы в стадии разработки.