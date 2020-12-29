Вокруг здания ПРОМЭКТа разгорался новый общественный протест Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Конфликт вокруг сноса здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге

Строительная компания «Маяк» приостановит снос конструктивистского здания бывшего Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ), за спасение которого бьются общественники. Как сообщили в пресс-службе мэрии, такая рекомендация была озвучена чиновниками на переговорах с представителями корпорации.

Демонтаж будет остановлен как минимум до тех пор, пока свердловское управление госохраны объектов культурного наследия устанавливает ценность здания. «Застройщику было рекомендовано оказать содействие <…> в проведении исследования по установлению историко-культурной ценности объекта, а также приостановить работы на объекте до установления историко-культурной ценности объекта», — говорится в сообщении «серого дома».

Как писало URA.RU, ранее активисты возмутились из-за того, что «Маяк» решил снести принадлежащее ей здание ПРОМЭКТа и на его месте возвести две высотки. Они настаивают, что здание, построенное в стиле конструктивизма в 1929 году, необходимо включить в реестр объектов культурного наследия и таким образом спасти от демонтажа. Помимо местных властей, они обращались к президенту РФ Владимиру Путину.

В управлении госохраны объектов культурного наследия объясняли, что, пока здание не будет включено в специальный реестр, остановить его снос невозможно. Оценка историко-культурной ценности объекта может занять до 90 дней. При этом в самой компании настаивали, что имеют необходимые разрешения на снос и не намерены останавливать работы.