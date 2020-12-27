По мнению Владимира Конькова, возмущение общественников безосновательно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Владимир Коньков, экс-депутат свердловского заксобрания, владелец строительной корпорации «Маяк», исключил вероятность сохранения здания бывшего Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ), за которое бьются общественники Екатеринбурга. В разговоре с URA.RU Коньков заявил, что у здания нет шансов быть признанным памятником, и назвал активистов «полудурками».

«Почему мы должны останавливать снос? Они [общественники] уже подавали в 2012 году [заявку] на охрану [здания бывшего ПРОМЭКТа]. Их там обсмеяли и завернули эту историю: „Скоро все сараи будете памятниками называть?“», — сказал Коньков, добавив, что представители мэрии или областного правительства не вступали с ним в переговоры. «Я не думаю, что в правительстве найдется человек, который это [снос] остановит. Пусть [общественники] назовут элемент здания, достойный охраны. <…> „Конструктивизм“ и все. Запомнили это слово, и мозги людям парят. <…> Это здание разрушающееся. Чтобы его восстановить, нужно больше миллиарда рублей. Для чего? В угоду этим полудуркам? Есть дома-памятники настоящие, а тут общественность неграмотная, понимаете?» — заявил девелопер.

Также он отметил, что свердловское управление госохраны объектов культурного наследия направило в «Маяк» запрос на исследование здания. «Пусть приходят — пожалуйста. У нас ничего закрытого нет», — сказал Владимир Коньков. По его словам, на время изучения постройки работы по ее демонтажу остановлены не будут. «А какие там исследования? Их за полдня можно сделать», — объяснил экс-депутат.

Ранее активисты возмутились из-за того, что «Маяк» решил снести принадлежащее ей здание ПРОМЭКТа и на его месте возвести две высотки. Они настаивают, что здание, построенное в стиле конструктивизма в 1929 году, необходимо включить в реестр объектов культурного наследия и таким образом спасти от демонтажа. В управлении госохраны объектов культурного наследия объясняли, что, пока здание не будет включено в специальный реестр, остановить его снос невозможно. На установление ценности здания уйдет до 90 дней.