28 декабря 2020
27 декабря 2020

В Перми поставили крест на амбициях экс-председателя гордумы

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской Думы. Пермь, уткин юрий, рослякова наталья
Вице-спикер думы Перми Дмитрий Малютин (справа) занял место председателя Юрия Уткина (в центре) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Бывшему председателю Пермской городской думы Юрию Уткину не позволят переизбраться в представительный орган. Об этом URA.RU рассказал источник в администрации губернатора Пермского края. Он пояснил, что Уткина вообще не хотят видеть в новом составе думы.

«Уткин вообще больше не сможет избраться в думу. Не то что председателем стать или занять какую-либо руководящую должность в думе», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что в предстоящем году будут созданы условия, которые помешают Уткину даже просто принять участие в выборах.

URA.RU рассказывало, что депутаты в октябре лишили Уткина поста спикера. Он безуспешно пытался восстановиться в должности через суд. Сейчас он не посещает пленарные заседания думы и делает посты в социальных сетях с отчетами о работе в избирательном округе. При этом он игнорирует вопросы про свою отставку и не отвечает на звонки корреспондентов URA.RU. В пресс-службе краевой администрации информацию о взаимоотношениях с Уткиным оставили без комментариев.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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