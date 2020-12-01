Свержение спикера гордумы Перми признали законным

Суд признал законность отставки Юрия Уткина с поста спикера гордумы Перми Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Бывший председатель Пермской городской думы Юрий Уткин не смог в суде доказать незаконность своей отставки. Корреспондент URA.RU из зала суда сообщает, что Ленинский районный суд отказал в удовлетворении исковых требований бывшего спикера.

«Ленинский районный суд города Перми, рассмотрев административное исковое заявление Уткина Юрия Аркадьевича к Пермской городской думе, первому зампредседателя городской думы Малютину Дмитрию Васильевичу о признании их решения незаконными, принял решение отказать», — цитирует корреспондент URA.RU судью Ленинского районного суда Перми Ларису Дульцеву.

Таким образом суду потребовалось меньше трех часов, чтобы признать решение подавляющего большинства депутатов гордумы Перми о лишении Уткина должности председателя законным. После этого Уткин в беседе с журналистами заявил, что «посмотрит», будет ли обжаловать данное решение суда.

В конце октября депутаты гордумы Перми выразили вотум недоверия спикеру, который, по их мнению, «плохо справляется со своей работой». Уткин заявил, что оспорит решение в суде. Уже на заседании бывший спикер пожаловался на падение доходов из-за своего свержения.