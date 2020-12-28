Молодые избиратели потянулись от «ЕР» к новым политическим силам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Рейтинг «Единой России» среди жителей Челябинска существенно снизился, но за нее проголосовали бы большинство челябинцев, если бы выборы в Госдуму прошли в ближайшее время. При этом партия «Новые люди» без всякой агитации резко нарастила известность среди горожан. Об этом сообщил руководитель исследовательского центра «МарС» Иван Полукаров по итогам соцопроса, сделанного по заказу URA.RU.

«Рейтинг „ЕР“ продолжает показывать отрицательную динамику, сейчас мы его зафиксировали на уровне 26,5%. За 2020 год отношении к партии изменилось в положительную сторону у 9,8% респондентов, в отрицательную — у 21,8% опрошенных, — пояснил Полукаров. — Любопытно, что партия „Новые Люди“ без всякой работы в Челябинске уже имеет базовый рейтинг на уровне партии „За Правду!“».

Если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, за единороссов проголосовали бы 26,5% опрошенных челябинцев. 17,3% респондентов видят в думе представителей «Справедливой России»; 9,8% — ЛДПР; 8% — КПРФ. Рейтинг замыкают «Яблоко», «За правду!» и «Новые люди»: 3,8%, 2,5% и 2,3% соответственно.

«Можно также заметить, что коммунисты начали терять сторонников среди челябинцев пенсионного возраста — эти избиратели начинают перетекать к «ЕР и «СР». Молодежь, напротив, уходит от единороссов — 6,1% среди избирателей в возрасте от 18 до 27 лет набрали «Новые люди»», — добавил Полукаров.

Фото: Исследовательский центр Маркетинга и Социологии («МарС»)