29 декабря 2020
28 декабря 2020

Тюменцев лишат домов и земли ради строительства трассы

© Служба новостей «URA.RU»
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Федеральная трасса М-5 Урал. Челябинская область, автомагистраль, м5, перевозки, автодорога, трасса м5, дорога
Дома, попадающие в зону расширения трассы, изымут, возместив собственникам их стоимость Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители поселка Боровский (Тюменская область) лишатся своего имущества из-за расширения федеральной трассы. Об этом сообщает пресс-служба «Уралуправтодор». Земельные участки и объекты, расположенные на них (в том числе — жилые дома) изымут для государственных нужд.

«В целях реализации объекта «Реконструкция участков автомобильной дороги Р 402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск, будет произведено изъятие земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости для государственных нужд», — сообщает пресс-служба «Уралуправтодор». Речь идет об участках трассы, расположенных в поселке Боровский и в районе поселка Винзили.

Реконструкция предусматривает расширение дороги до четырех полос, устройство пешеходных переходов, тротуаров и так далее. Если в эту зону войдет имущество граждан, то его изымут. По закону, взамен люди должны будут получить компенсацию.

В предварительный перечень вошли 73 объекта, они находятся в Боровском и его окрестностях. Это жилые дома, гаражи, бани, теплицы, сараи и магазины. Ориентировочный срок заключения соглашений об изъятии — третий квартал 2021 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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