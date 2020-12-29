Политолог объяснил, зачем Турции понадобились Урал и Сибирь

Создание нового военно-политического блока, основанного на исламской идеологии и включающего в себя Урал и Сибирь, может грозить России потерей территориальной целостности. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился доцент кафедры зарубежного регионоведения УрФУ, арабист, бывший дипломат Юрий Шипицин.
«В мире существуют несколько центров силы: Западный блок (блок НАТО), Китай (как отдельный центр силы) и исламистский мир. На сегодняшний день исламистский мир разобщен в силу исторических причин борьбы за власть. Но у целого ряда государств была идея объединения этого мира. И Турция — одно из тех государств, которое на данный момент идет по пути объединения этого исламского полюса», — рассказал Шипицин.
Эксперт подчеркнул, что создание исламистского альянса является большой угрозой как для всего западного мира, так и для России. «На мой взгляд угроза территориальной целостности есть не только в России, а в принципе в мире. Такая идеология, развитие идеологических государств приводит к тому, что они начинают фактически конкурировать с обычными территориальными государствами», — резюмировал он.
Ранее, по информации ряда telegram-каналов Турция представила свою концепцию нового военно-политического альянса «Один народ — пять государств». Судя по представленной карте, альянс включает в себя не только тюркоязычные государства, но и регионы других стран, в которых проживают в том числе тюркские народности. В частности, в России такими регионами стали Татарстан, а также часть субъектов УРФО и Сибири.
Собеседник URA.RU политолог Владимир Бруттер исключил создание в мире подобного блока. По его словам, единственная страна, которая может быть заинтересована в таком альянсе помимо Турции — это Азербайджан. «Другие тюркоязычные страны не заинтересованы в том, чтобы идти под турецкую крышу. Вхождение тюркских этнических групп в военный блок — это вообще что-то странное. Не может одна этническая группа, проживающая на территории страны, входить в один военный блок, а другая — в другой», — подчеркнул он.
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