Мэр из ХМАО заразилась коронавирусом

Чиновница продолжит работу в дистанционном режиме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Глава города Радужный (ХМАО) Наталья Гулина заразилась коронавирусом. Об этом чиновница сообщила на своей странице в Instagram.

«Сегодня у меня подтвердился положительный тест на коронавирус», — написала Гулина. По ее словам, с сегодняшнего дня она переходит на самоизоляцию.

Гулина подчеркнула, что чувствует себя нормально. Поэтому она продолжит работу в дистанционном режиме.

Ранее о заражении коронавирусом заявляли глава Мегиона Олег Дейнека и мэр Нижневартовска Василий Тихонов. Оба чиновника, несмотря на болезнь, продолжили работу в дистанционном режиме.