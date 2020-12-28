28 декабря 2020

Мэр из ХМАО заразилась коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в трамвайном депо. Челябинск, портфель чиновника
Чиновница продолжит работу в дистанционном режиме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Глава города Радужный (ХМАО) Наталья Гулина заразилась коронавирусом. Об этом чиновница сообщила на своей странице в Instagram.

«Сегодня у меня подтвердился положительный тест на коронавирус», — написала Гулина. По ее словам, с сегодняшнего дня она переходит на самоизоляцию.

Гулина подчеркнула, что чувствует себя нормально. Поэтому она продолжит работу в дистанционном режиме.

Ранее о заражении коронавирусом заявляли глава Мегиона Олег Дейнека и мэр Нижневартовска Василий Тихонов. Оба чиновника, несмотря на болезнь, продолжили работу в дистанционном режиме.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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