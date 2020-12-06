Мэр из ХМАО заразился коронавирусом

Глава Мегиона Олег Дейнека рассказал об этом в своем Instagram-аккаунте Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Глава города Мегион Олег Дейнека заразился коронавирусом. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.

«Думал, что простуда обычная, в четверг возлагали цветы на День Неизвестного солдата, стоял без шапки. А потом поднялась температура и не проходит, вызвали врача, проверили и заодно тест на коронавирус сделали, оказалось — положительный», — объяснил Дейнека.

Глава Мегиона поделился, что, в целом, чувствует себя хорошо, но какое-то время проведет в режиме самоизоляции. «Показатели хорошие, вроде дышим. Слабость только, но работать можно. Сказали в понедельник сделают повторный тест и там видно будет», — поделился мэр города. Также он призвал сограждан соблюдать меры профилактики и не пренебрегать средствами индивидуальной защиты.

Ранее URA.RU писало, что коронавирусом переболели мэр Сургута Вадим Шувалов и мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев. Публично о своем заражении также рассказали глава Нефтеюганского района Галина Лапковская, мэр Покачей Владимир Степура, глава Лянтора Сергей Махиня и глава Нижневартовска Василий Тихонов.