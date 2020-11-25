25 ноября 2020

Мэр из ХМАО заболел коронавирусом

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Пресс-конференция главы Нижневартовска Тихонова Василия, тихонов василий
Об этом он сообщил в Instagram Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Глава Нижневартовска Василий Тихонов заболел коронавирувом. Об этом он сам рассказал в своем Instagram-аккаунте.

«Друзья, вот и меня не обошла стороной болезнь. Обращаюсь к каждому из вас — берегите себя и своих родных. Дай Бог здоровья каждому!» — написал мэр.

В департаменте общественных коммуникаций Нижневартовска добавили, что глава с 14 ноября находится в отпуске, но продолжал участвовать в некоторых совещаниях дистанционно. Сейчас Тихонов находится под наблюдением врачей, его состояние удовлетворительно.

В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразилось 209 человек. Это самый высокий показатель за последние четыре месяца. Состояние 160 пациентов тяжелое, 117 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Ранее URA.RU писало, что коронавирусом переболели мэр Сургута Вадим Шувалов и мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев. Публично о своем заражении также расказали глава Нефтеюганского района Галина Лапковская, мэр Покачей Владимир Степура и глава Лянтора Сергей Махиня. Также коронавирусом переболела губернатора ХМАО Наталья Комарова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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