Мэр из ХМАО заболел коронавирусом

Об этом он сообщил в Instagram Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Глава Нижневартовска Василий Тихонов заболел коронавирувом. Об этом он сам рассказал в своем Instagram-аккаунте.

«Друзья, вот и меня не обошла стороной болезнь. Обращаюсь к каждому из вас — берегите себя и своих родных. Дай Бог здоровья каждому!» — написал мэр.

В департаменте общественных коммуникаций Нижневартовска добавили, что глава с 14 ноября находится в отпуске, но продолжал участвовать в некоторых совещаниях дистанционно. Сейчас Тихонов находится под наблюдением врачей, его состояние удовлетворительно.

В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразилось 209 человек. Это самый высокий показатель за последние четыре месяца. Состояние 160 пациентов тяжелое, 117 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.



Ранее URA.RU писало, что коронавирусом переболели мэр Сургута Вадим Шувалов и мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев. Публично о своем заражении также расказали глава Нефтеюганского района Галина Лапковская, мэр Покачей Владимир Степура и глава Лянтора Сергей Махиня. Также коронавирусом переболела губернатора ХМАО Наталья Комарова.