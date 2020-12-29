Ученые: почему больные коронавирусом умирают от тромбоза

Тяжелая форма коронавируса может привести к тромбозу коронарных артерий из-за активности иммунных клеток организма. К такому выводу пришли испанские медики из госпиталя Мадридского автономного университета Аны Бласко.
«Испанские медики изучили, как у пациентов с самыми тяжелыми формами COVID-19 образуются тромбы в коронарной артерии», — сообщает ТАСС. Согласно выводам ученых, тромбоз вызывает большое скопление иммунных клеток организма — так называемых нейтрофилов.
В ходе своего исследования медики изучили образцы крови пациентов с диагностированными на фоне тяжелой формы коронавируса тромбозе и инфаркте. Во всех образцах в большом количестве были найдены иммунные клетки-нейтрофилы.
При заражении какой-либо инфекцией, данные нейтрофилы могут соединяться с вирусном и уничтожать его. По мнению ученых, данные иммунные клетки при тяжелых формах коронавируса работают по-другому и помимо вируса соединяются в том числе и с тромбоцитами. Что в свою очередь приводит к образованию тромбов в сосудах.
В качестве решения проблемы неправильной работы нейтрофилов, ученые предлагают искусственно уменьшить их объем в организме. Они надеются, что в ближайшее время удастся проверить эту теорию.
О возникновении тромбоза на фоне коронавируса ранее рассказывал российский врач Валерий Елыкомов. По его словам, которые приводит телеканал 360, тромбы в сосудах находили примерно у 30% всех инфицированных.
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