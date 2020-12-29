29 декабря 2020

Во внешний вид школьных аттестатов внесут изменения

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Клипарты. Сургут , образование, аттестат
На школьных аттестатах появятся QR-коды Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В России школьные аттестаты начнут маркировать QR-кодами. Это следует из опубликованного на портале правовой информации приказа Минпросвещения РФ.

Код на аттестатах об основном общем и среднем общем образовании будет располагаться на оборотной стороне титула аттестата. «Белое поле в форме квадрата размером 20×20 мм, предназначенное для нанесения в нём машиночитаемой маркировки — двумерного матричного штрихового кода (QR-код)», — приводит RT выдержку из приказа.

Сам документ был подготовлен министерством просвещения еще в феврале. В ведомстве говорили, что QR-код позволит усилить защиту аттестатов от подделок.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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