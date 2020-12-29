Во внешний вид школьных аттестатов внесут изменения

В России школьные аттестаты начнут маркировать QR-кодами. Это следует из опубликованного на портале правовой информации приказа Минпросвещения РФ.
Код на аттестатах об основном общем и среднем общем образовании будет располагаться на оборотной стороне титула аттестата. «Белое поле в форме квадрата размером 20×20 мм, предназначенное для нанесения в нём машиночитаемой маркировки — двумерного матричного штрихового кода (QR-код)», — приводит RT выдержку из приказа.
Сам документ был подготовлен министерством просвещения еще в феврале. В ведомстве говорили, что QR-код позволит усилить защиту аттестатов от подделок.
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