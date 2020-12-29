29 декабря 2020

Голикова призвала отказаться от алкоголя при вакцинации от COVID

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Гайдаровский форум - 2019. День 1-й. Москва, голикова татьяна, портрет
Татьяна Голикова отметила, что не стоит нагружать организм еще одним стрессом Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Россияне, которые поставили прививку от коронавируса, следует воздержаться от алкоголя на несколько дней. Такую рекомендацию дала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Надо помочь организму, а не загружать его еще каким-то стрессом для иммунитета, как алкоголь», — цитирует Голикову РИА «Новости». Она подчеркнула, что после вакцинации, организм должен адаптироваться к иноагентам, которые содержаться в прививке.

Ранее вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский заявил, что употребление спиртного затрудняет многие нормальные процессы в организме, в том числе выработку специфических антител, передает RT. А депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил, что ни при одной прививке нельзя употреблять алкоголь, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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