Голикова призвала отказаться от алкоголя при вакцинации от COVID

Россияне, которые поставили прививку от коронавируса, следует воздержаться от алкоголя на несколько дней. Такую рекомендацию дала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Надо помочь организму, а не загружать его еще каким-то стрессом для иммунитета, как алкоголь», — цитирует Голикову РИА «Новости». Она подчеркнула, что после вакцинации, организм должен адаптироваться к иноагентам, которые содержаться в прививке.
Ранее вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский заявил, что употребление спиртного затрудняет многие нормальные процессы в организме, в том числе выработку специфических антител, передает RT. А депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил, что ни при одной прививке нельзя употреблять алкоголь, пишет «Национальная служба новостей».
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