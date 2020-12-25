Риэлторы заявили о росте цен на квартиры в российских городах

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Алексей Текслер посетил поселок Новосинеглазовский, где готовится к сдаче дом для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот. Челябинск, многоэтажный дом, новостройка
Средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 19,2% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Стоимость квартир в строящихся домах в этом году выросла практически во всех крупных городах России. Об этом заявили специалисты федерального портала «Мир квартир». По данным риэлторов, средняя цена квадратного метра увеличилась на 19,2% и составила почти 71 тысячу рублей.

«Главным драйвером роста в этом году стала ипотека с господдержкой — она стимулировала покупательский спрос и дала возможность застройщикам поднять цены. Свою роль сыграло и падение рубля относительно доллара», — отметил Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир».

В Кемерово, Мурманске, Хабаровске, Туле и Набережных Челнах новостройки подорожали на 30%. В Москве цены увеличились на 17%. Рост цен на квартиры в Санкт-Петербурге составил 18,8%. Только в трех городах России специалисты отмечают снижение цен на квартиры в новостройках. В их число входят Магнитогорск (-2,6%), Нижний Тагил (-2,8) и Грозный (-5,8%).

Ранее аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев рассказал, что цены на недвижимость начнут снижаться к середине 2021 года. По его словам, ручное регулирование стоимости жилья слишком сложно и почти не работает, для этого необходимы более серьезные комплексные меры.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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