Риэлторы заявили о росте цен на квартиры в российских городах

Стоимость квартир в строящихся домах в этом году выросла практически во всех крупных городах России. Об этом заявили специалисты федерального портала «Мир квартир». По данным риэлторов, средняя цена квадратного метра увеличилась на 19,2% и составила почти 71 тысячу рублей.
«Главным драйвером роста в этом году стала ипотека с господдержкой — она стимулировала покупательский спрос и дала возможность застройщикам поднять цены. Свою роль сыграло и падение рубля относительно доллара», — отметил Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир».
В Кемерово, Мурманске, Хабаровске, Туле и Набережных Челнах новостройки подорожали на 30%. В Москве цены увеличились на 17%. Рост цен на квартиры в Санкт-Петербурге составил 18,8%. Только в трех городах России специалисты отмечают снижение цен на квартиры в новостройках. В их число входят Магнитогорск (-2,6%), Нижний Тагил (-2,8) и Грозный (-5,8%).
Ранее аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев рассказал, что цены на недвижимость начнут снижаться к середине 2021 года. По его словам, ручное регулирование стоимости жилья слишком сложно и почти не работает, для этого необходимы более серьезные комплексные меры.
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