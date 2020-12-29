В ХМАО следователи нашли новый поворот в коррупционном скандале

Следствие по уголовному делу против адвоката Виталия Бухтоярова ведется уже больше года Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сургуте после обысков с участием ОМОН в адвокатской коллегии «Де юсте» появился новый эпизод в уголовном деле адвоката Виталия Бухтоярова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Само уголовное дело появилось после того, как стало известно, что Бухтояров пообещал клиенту изменить для него меру пресечения за взятку в суде. Теперь добавились еще обвинения по статье 303 УК РФ „Фальсификация доказательств“. Следователи считают, что во время следствия он подделал договор с клиентом для того, чтобы представить, что изъятые у него деньги он получил как гонорар за услуги, а не в качестве взятки. Во время обысков в коллегии как раз искались доказательства фальсификации документа», — рассказал инсайдер.

Он также добавил, что следствие выходило в сургутский городской суд с ходатайством об аресте Бухтоярова. «Однако суд отказал в удовлетворении. Следствие будет заново обращаться с таким ходатайством», — рассказал собеседник агентства. В пресс-службе следственного комитета ХМАО не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Ранее URA.RU сообщало об обысках в адвокатской коллегии «Де юсте», которые проходили в рамках расследования уголовного дела. Представитель адвокатского сообщества заявляли о нарушениях, которыми сопровождались действия силовиков и готовили обращения на имя главы СКР Александра Бастрыкина и генеральную прокуратуру.