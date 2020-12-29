Глава ПФР ответил, кому передают личные данные пенсионеров

Максим Топилин подчеркнул, что данные предоставляются в рамках действующего законодательства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пенсионный фонд России (ПФР) предоставляет данные Роструду для мониторинга ситуации на рынке труда. По словам главы ПФР Максима Топилина, это делается в рамках существующего законодательства.

«Для мониторинга ситуации на рынке труда ПФР еженедельно передает в Роструд данные о численности работников предприятий, а также динамику приема и увольнения работников, в том числе используя данные из электронных трудовых книжек», — сказал Топилин в интервью ТАСС. При этом, подчеркнул он, ПФР не направляет данные кому-либо по запросу.

Топилин объяснил, что данные о зарплатах без привязки к личности человека ПФР направляет в Росстат. За три года туда была направлена информация о 177,6 миллионов страхователей и застрахованных лиц, уточнил он. Также, отметил Топилин, Пенсионный фонд выгружает данные для ФНС для подтверждения численности работников на предприятиях в рамках мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса в этом году.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что размер пенсии должен достигать 30 тысяч рублей, передает агентство Nation News. Тем временем в ПФР рассказали, что до конца года будет профинансирована доставка всех выплат за праздничные дни января, сообщает телеканал 360.