29 декабря 2020

Мишустин перед Новым годом оставил без работы десятки чиновников

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Выступление премьер-министра России Михаила Мишустина на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин сократил число профильных департаментов с 15 до 10 Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Формирование нового правительства России

37 чиновников федеральных министерств уйдут в отставку с 1 января 2021 года. Соответствующее постановление выпустил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Мишустин сократил число заместителей руководителей в российских министерствах. Всего решено упразднить 37 постов», — передает РИА «Новости». Отмечается, что в Минфине РФ будет сокращено 10 заместителей министра. В Минэнерго РФ уйдет четыре из семи заместителей.

Сокращения не коснулись Росприроднадзора, Роснедр и Росгидромета. В Росводресурсах и Рослесхозе упразднены по одному заместителю. Мишустин сократил число профильных департаментов с 15 до 10.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что в России необходимо провести сокращение чиновников и структурных подразделений федеральных министерств и ведомств. Зарплаты чиновников в 2019 году выросли на 13%, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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