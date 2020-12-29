Мишустин перед Новым годом оставил без работы десятки чиновников

37 чиновников федеральных министерств уйдут в отставку с 1 января 2021 года. Соответствующее постановление выпустил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Мишустин сократил число заместителей руководителей в российских министерствах. Всего решено упразднить 37 постов», — передает РИА «Новости». Отмечается, что в Минфине РФ будет сокращено 10 заместителей министра. В Минэнерго РФ уйдет четыре из семи заместителей.
Сокращения не коснулись Росприроднадзора, Роснедр и Росгидромета. В Росводресурсах и Рослесхозе упразднены по одному заместителю. Мишустин сократил число профильных департаментов с 15 до 10.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что в России необходимо провести сокращение чиновников и структурных подразделений федеральных министерств и ведомств. Зарплаты чиновников в 2019 году выросли на 13%, передает телеканал 360.
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