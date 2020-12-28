Володин заявил о необходимости сокращения чиновников

Депутаты Госдумы поддерживают сокращение чиновников и структурных подразделений федеральных министерств и ведомств. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Этот год показал, насколько важна эффективность госаппарата. Столкнувшись с вызовами в экономике, правильно сделать выводы. Принимая решение о сокращении 74 структурных подразделений в 45 министерствах и ведомствах, правительство исходит из необходимости создания более эффективной структуры управления. Депутаты это поддерживают», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента. Депутат отметил, что ответственность не может быть размытой.
Ранее в РФ объявили о сокращении штата федеральных чиновников. Премьер-министр России Михаил Мишустин принял решение ликвидировать Федеральное агентство связи и Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. В 2021 году сократят 5% федеральных чиновников.
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