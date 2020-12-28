Володин заявил о необходимости сокращения чиновников

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, володин вячеслав
Володин отметил, что ответственность не может быть размытой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутаты Госдумы поддерживают сокращение чиновников и структурных подразделений федеральных министерств и ведомств. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Этот год показал, насколько важна эффективность госаппарата. Столкнувшись с вызовами в экономике, правильно сделать выводы. Принимая решение о сокращении 74 структурных подразделений в 45 министерствах и ведомствах, правительство исходит из необходимости создания более эффективной структуры управления. Депутаты это поддерживают», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента. Депутат отметил, что ответственность не может быть размытой.

Ранее в РФ объявили о сокращении штата федеральных чиновников. Премьер-министр России Михаил Мишустин принял решение ликвидировать Федеральное агентство связи и Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. В 2021 году сократят 5% федеральных чиновников.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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