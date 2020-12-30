Кремль раскрыл, как проходил разговор Путина с Чубайсом

Анатолий Чубайс проработал в Роснано почти 10 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс поговорил с Владимиром Путиным перед отставкой из Роснано. Во время общения с журналистами Песков ответил URA.RU, что диалог политиков состоялся по телефону.

«О разговоре не сообщалось, потому что мы не сообщаем о большей части телефонных разговоров, так как не имеем такой возможности. Очной встречи не было», — сообщил Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос URA.RU он добавил, что Анатолий Чубайс не обзавелся личным кабинетом в администрации президента: «У него статус спецпредставителя на общественных началах, он не является сотрудником администрации президента и поэтому не имеет кабинета».

Чубайс возглавлял Роснано с 2011 года. Он отработал последний день в корпорации 3 декабря. Президент Путин, принимая решение о смене руководителя компании, не стал лично встречаться с Чубайсом. Сам политик накануне сообщил журналистам, что разговаривал с президентом до увольнения и согласился стать его спецспредставителем с условием, что не будет госслужащим.