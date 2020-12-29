Чубайс раскрыл, что сказал Путину перед увольнением из «Роснано»

Анатолий Чубайс попросил президента РФ не назначать его на должность госслужащего Фото: Анна Майорова © URA.RU

Перед увольнением из «Роснано» Анатолий Чубайс поговорил с президентом России Владимиром Путиным и попросил главу государства не назначать его на должность госслужащего. Об этом рассказал сам спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс.

«Как правило, спецпредставитель — это помощник. Но в моем случае этого не произошло. И я этому рад. Именно об этом я просил президента, да. И моя просьба была услышана», — передает РБК слова Чубайса, сказанные в интервью телеканалу RTVI. Чубайс также добавил, что согласился на предложение президента стать спецпредставителем по связям с международными организациями с условием, что формально он не будет считаться государственным служащим.

В начале декабря стало известно, что экс-глава Роснано Анатолий Чубайс назначен спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями. Сам Чубайс прокомментировал свое назначение на странице в Facebook и заявил, что предстоящая работа ему интересна и важна для страны.