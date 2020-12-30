Путин предложил заменить часть самолетов в России на уральские

Президент РФ считает, что в России необходимо наладить производство отечественных самолетов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин считает, что в России необходимо создать целую цепочку авиационной отечественной техники для обслуживания россиян. В разговоре с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным он предложил, например, наладить производство в Екатеринбурге моделей L-410 и L-610.

«Нам нужно создать всю цепочку авиационной отечественной техники, которая бы обслуживала наших граждан. И начать нужно с самых небольших самолетов. В конце концов уже нужно заменить Ан-2. Это самолет небольшой вместимости, на девять мест — самолет „Байкал“, уральское КБ его сделало, в Улан-Удэ он должен производиться, девять мест», — приводит его слова со встречи официальный сайт президента России. Путин также уточнил, что в следующем году будет готов опытный образец, а полететь самолет должен в 2024 году.

Также, по мнению президента, необходимо наладить производство Ил-114—300 и МС-21. Он уточнил, что на данные задачи активно выделяются средства из бюджета.

Самолет МС-21, оснащенный пермскими двигателями, уже совершил свой первый полет, сообщает «Национальная служба новостей». По мнению, заслуженного пилота РФ Юрия Сытника это позволит России не зависеть от иностранных компаний. Новый пассажирский самолет ИЛ-114-300 также произвел в декабре первый полет, пишет RT.