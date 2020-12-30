Шнуров попрощался с 2020 годом в стихах

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Сергей Шнуров, лидер группировки «Ленинград» и член возглавляемой бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым «Партии роста», на встрече с партийцами. Челябинск, шнуров сергей
В своих стихах Сергей Шнуров отметил, что уходящий год был трудным для всех Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Музыкант Сергей Шнуров попрощался с уходящим годом и вспомнил главные события 2020. Артист опубликовал стихотворение в своем Instagram. Он отметил, что уходящий год был трудным для всех.

«Всех, как в Северной Корее посадил на карантин. Нам не надо больше ада. Рубль пал, лежит ничком. Обнулил, кого не надо, гульфик смазал новичком», — написал Шнуров. Музыкант также добавил, что возлагает большие надежды на следующий год.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в стихотворной форме раскритиковал музыканта Сергея Шнурова за употребление ненормативной лексики. По его мнению, использовать мат проще и легче для ума.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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