Шнуров попрощался с 2020 годом в стихах

В своих стихах Сергей Шнуров отметил, что уходящий год был трудным для всех Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Музыкант Сергей Шнуров попрощался с уходящим годом и вспомнил главные события 2020. Артист опубликовал стихотворение в своем Instagram. Он отметил, что уходящий год был трудным для всех.

«Всех, как в Северной Корее посадил на карантин. Нам не надо больше ада. Рубль пал, лежит ничком. Обнулил, кого не надо, гульфик смазал новичком», — написал Шнуров. Музыкант также добавил, что возлагает большие надежды на следующий год.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в стихотворной форме раскритиковал музыканта Сергея Шнурова за употребление ненормативной лексики. По его мнению, использовать мат проще и легче для ума.