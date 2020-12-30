Вирусологи раскрыли главную ловушку статистики по COVID в России

Изменения в конце года по смертности происходят из-за анализа всех заключений вскрытия Фото: depositphotos.com

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Существующая статистика смертей от коронавируса является не верной. Реальная картина будет известна минимум через полгода. В беседе с URA.RU профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова Ирина Шестакова и профессор кафедры «Вирусология» МГУ Алексей Аграновский объяснили, почему статистика, которую озвучила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, отличается от данных оперштаба.

Ранее Голикова раскрыла реальное число смертей от коронавируса в стране. По ее данным, за все время пандемии от новой инфекции скончались 70 921 человек, пишет RT. По данным оперштаба, на сегодня зафиксировано 56 430 случаев смерти, уточняет « Федеральное агентство новостей ».

Профессор Аграновский считает, что нестыковки в статистике по количеству смертей от коронавируса будут происходить и дальше. «Я бы относился к этим цифрам с осторожностью. Подождем. Какая там будет разница цифр. Эти цифры могут еще измениться», — заявил Аграновский в разговоре с URA.RU. Полная и реальная картина, по его мнению, будет примерно через полгода — год.

Профессор Шестакова пояснила, что причиной смерти является первый из всех поставленных диагнозов, однако его первопричиной может являться как раз коронавирус, который стоит на втором месте. «Ежедневно умерло — это сегодня вскрыли пациентов. Все страны потом подбивают данные. Проводится анализ всех смертей. Естественно, когда все проанализировали, может быть увеличение», — выразила URA.RU свое мнение Шестакова.