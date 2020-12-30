Вирусологи раскрыли главную ловушку статистики по COVID в России

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Клипарт. Сток depositphotos.com, труп, морг, ноги
Изменения в конце года по смертности происходят из-за анализа всех заключений вскрытия Фото: depositphotos.com
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Коронавирус COVID-19

Существующая статистика смертей от коронавируса является не верной. Реальная картина будет известна минимум через полгода. В беседе с URA.RU профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова Ирина Шестакова и профессор кафедры «Вирусология» МГУ Алексей Аграновский объяснили, почему статистика, которую озвучила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, отличается от данных оперштаба.

Ранее Голикова раскрыла реальное число смертей от коронавируса в стране. По ее данным, за все время пандемии от новой инфекции скончались 70 921 человек, пишет RT. По данным оперштаба, на сегодня зафиксировано 56 430 случаев смерти, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Профессор Аграновский считает, что нестыковки в статистике по количеству смертей от коронавируса будут происходить и дальше. «Я бы относился к этим цифрам с осторожностью. Подождем. Какая там будет разница цифр. Эти цифры могут еще измениться», — заявил Аграновский в разговоре с URA.RU. Полная и реальная картина, по его мнению, будет примерно через полгода — год.

Профессор Шестакова пояснила, что причиной смерти является первый из всех поставленных диагнозов, однако его первопричиной может являться как раз коронавирус, который стоит на втором месте. «Ежедневно умерло — это сегодня вскрыли пациентов. Все страны потом подбивают данные. Проводится анализ всех смертей. Естественно, когда все проанализировали, может быть увеличение», — выразила URA.RU свое мнение Шестакова.

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