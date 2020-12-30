Голикова раскрыла реальное число смертей от коронавируса в России

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Аппарат искусственной вентиляции легких в Челябинском федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии (кардиоцентре). Челябинск, минздрав, реанимация, больной, здоровье, медицина, больница, реанимация, ивл, аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат ивл, коронавирус
Реальное количество умерших от коронавируса в России почти на 15 000 больше данных оперштаба Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За все время пандемии в России от коронавируса скончались 70 921 человек. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«В РФ от COVID-19 умерло 70 921 человек, еще 45 109 смертей учитываются как те, на которые коронавирус повлиял», — приводит РИА «Новости» слова Голиковой. При этом по официальной статистике в России на данные момент зафиксировано 56 430 случаев смерти из-за новой инфекции в России.

За последние сутки в России резко выросла смертность от коронавируса, достигнув 599 новых случаев. Власти считают, что спад заболеваемости произойдет к середине 2021 года, пишет агентство Nation News. На данный момент, число россиян с коронавирусом и внебольничными пневмониями превысило один миллион, сообщает телеканал 360. При этом, по данным Минпросвещения, более полсотни российских школ ушли на карантин из-за эпидемии, уточняет портал «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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