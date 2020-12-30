Журналист посчитал, что про пенсию он имеет право рассказать, в отличие от зарплаты Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов раскрыл размер своей пенсии. В программе «#дайДудя» журналист ответил на соответствующий вопрос.

«У меня 21 тысяча рублей пенсия», — ответил Венедиктов в шоу, транслируемом на YouTube-канале «Эхо Москвы». Он посчитал, что про размер пенсии, в отличие от размера зарплаты, он имеет право высказываться.

Ранее URA.RU сообщало о размере пенсий других знаменитостей. Например, певец и композитор Юрий Лоза получает одну из самых маленьких выплат среди артистов — 12 000 рублей. В то время, как народному артисту РСФСР Юрию Куклачеву ежемесячно платят 45 тысяч, пишет «Пятый канал». Пенсия певца Бориса Моисеева составляет 30 000 рублей, сообщает телеканал 360. При этом бывшая балерина Анастасия Волочкова, которая вышла на пенсию в 38 лет, жалуется, что вообще не получает выплаты.