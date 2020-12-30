В рижском районе Агенскалнс в жилом доме произошел взрыв (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Как минимум один человек пострадал, пять эвакуированы в результате мощного взрыва, который прогремел в ночь на 31 декабря в жилом доме в Риге. Об этом сообщила Государственная пожарно-спасательная служба Латвии.

«Согласно предварительной информации, в жилом доме произошел взрыв. На месте происшествия — частично разрушенное трехэтажное здание, горят второй и третий этажи, а также крыша. К настоящему моменту сообщается об одном раненом и пяти эвакуированных гражданах», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Сейчас угрозы распространения огня на уцелевшую часть здания нет. На месте ЧП работают 40 спасателей и 11 единиц техники.

Взрыв жилого дома в Агенскалнсе. Перекресток Мелнсила и Лермонтова. Люди под завалами. pic.twitter.com/i0dW6OzFpk — Молодой твиттер (@aleksey_molodoy) December 30, 2020