Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом. Видео

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Митинг-концерт
Владимир Путин выступил с новогодней речью Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом. 2021 год наступил на Камчатке и жители этого региона уже успели посмотреть поздравление. Обращение российского лидера опубликовано на youtube-канале «России 24».

«Сейчас кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет. Он был трудным для каждого из нас, с тревогами и большими материальными сложностями, с переживаниями, а для кого-то — с горькими утратами близких, любимых людей», — сказал Путин. Он пожелал россиянам крепкого здоровья, веры, надежды, любви и чтобы все трудности остались позади.

Глава государства признал, что вирус изменил привычный образ жизни, работы, учебы и заставил поменять многие планы. Президент подчеркнул, что такие испытания побуждают ценить самое важное, а именно человеческие жизни, семьи, друзей и коллег, бескорыстную помощь и общую энергию добрых дел.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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