В России изучают необходимость ядерных испытаний: главные заявления Пескова

В России продолжают изучать вопрос о необходимости ядерных испытаний. Со стороны Вашингтона никаких разъяснений относительно громких высказываний президента США Дональда Трампа не поступало — ранее тот сообщил о начале испытаний ядерного оружия в ответ на якобы внешнюю угрозу. При этом Москва уважает контакты Сирии и Казахстана со Штатами, поскольку выстраивает отношения со всеми странами самостоятельно. Эти и дургие главные заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова — в материале URA.RU.

О ядерной теме

В России продолжается изучение вопроса о необходимости начать подготовку к ядерным испытаниям. «Пока работа в соответствии с указанием президента продолжается. Новостей пока нет. Ясно, что она растянута по времени», — подчеркнул пресс-секретарь. Поручение проработать этот вопрос президент Владимир Путин дал на заседании Совета безопасности РФ 5 ноября 2025 года.

Со стороны Вашингтона не поступало никаких объяснений по поводу заявлений президента США Дональда Трампа о готовности к проведению ядерных испытаний. Также не было запроса на телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным. При этом пресс-секретарь подчеркнул, что в случае необходимости телефонный разговор между лидерами двух стран может быть организован оперативно.

Ранее Дональд Трамп распорядился немедленно начать подготовку к ядерным испытаниям. Он сослался на то, что отдельные страны (намекая на Россию и Китай) якобы провели подземные ядерные взрывы. Никаких подтверждений этому факту нет.

Отношения с Сирией

Россия самостоятельно выстраивает отношения с руководством Сирии, и на них не влияют контакты данной страны с США. «Не думаю, что это взаимосвязанные элементы. Мы выстраиваем свои отношения с руководством Сирии», — заявил пресс-секретарь президента России.

Он также напомнил о визите сирийского политика в Москву и его переговорах с президентом России, выразив надежду на дальнейшее развитие российско-сирийского диалога без влияния внешних факторов. Ранее сирийский президент Ахмед аш-Шараа после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом в интервью телеканалу Fox News заявил о том, что Сирия является союзником США.

Переговоры Путина с Токаевым

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Россию 11–12 ноября. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным будут обсуждаться все аспекты сотрудничества двух стран, включая нефтегазовую сферу.

«У нас торгово-экономическое взаимодействие с Казахстаном весьма многогранно. Все сферы сотрудничества будут детально обсуждаться. Это сотрудничество носит взаимовыгодный характер», — заявил пресс-секретарь. Он подчеркнул, что на повестке дня будут многие вопросы. По его словам, Путин придает большое значение этому сотрудничеству.

«Если президент Казахстана сочтет необходимым проинформировать о содержании контактов, которые состоялись в Вашингтоне, это будет интересно для российской стороны», — добавил Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва уважает право партнеров на самостоятельную внешнюю политику и не видит противоречий между союзническими отношениями с Казахстаном и его международными контактами.

Планы Путина

Путин проведет 11 ноября ряд рабочих встреч в Кремле, заслушает доклады. В том числе планируется открытая встреча, а также международный телефонный разговор. В рамках визита Токаева состоится первая беседа, ее продолжат за неформальным обедом.