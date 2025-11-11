Логотип РИА URA.RU
Происшествия

В Чечне балкон упал на людей во время похоронной процессии

11 ноября 2025 в 14:56
Конструкция балкона была деревянной

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В республике Чечня больше 20 человек пострадали из-за обрушения балкона. Это произошло во время похорон, сообщили в соцсетях.

«Обрушение произошло в Гудермесском районе во время похоронной церемонии», — пишет telegram-канал 112. Известно, что балкон был деревянным — на нем стояли люди и наблюдали за процессией. Однако конструкция не выдержала толпу и рухнула.

Ранее в Москве в четырехэтажном доме на Верхоянской улице обрушились межэтажные перекрытия из-за ремонтных работ, при этом пострадавших не было. А в Тимирязевском районе столицы при обрушении перекрытия в здании реабилитационного центра пострадал рабочий.

