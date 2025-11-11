В Чечне балкон упал на людей во время похоронной процессии

Конструкция балкона была деревянной Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В республике Чечня больше 20 человек пострадали из-за обрушения балкона. Это произошло во время похорон, сообщили в соцсетях.

«Обрушение произошло в Гудермесском районе во время похоронной церемонии», — пишет telegram-канал 112. Известно, что балкон был деревянным — на нем стояли люди и наблюдали за процессией. Однако конструкция не выдержала толпу и рухнула.