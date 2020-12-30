Куйвашев обратился к врачам и пошел против федерального тренда

Евгений Куйвашев обратился к медработникам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил 2021 год годом медицинского работника, не смотря на то, что президент России Владимир Путин вероятно назовет его годом науки. Об этом глава региона написал в своем instagram-аккаунте.

«Я объявил 2021 год в Свердловской области Годом медицинского работника», — написал Куйвашев. Он также обратился ко врачам, медсестрам, лаборантам. Губернатор пообещал приложить все усилия, чтобы грядущий год для них, для всей сферы здравоохранения и пациентов прошел под знаком перемен к лучшему.

По данным источника URA.RU, Путин уже выбрал, чему будет посвящен 2021 год. Он предложил объявить в России наступающий год Годом науки и технологий, передает телеканал 360.