Селедка под шубой является самым полезным блюдом традиционного новогоднего стола в период коронавируса. Об этом заявила врач и телеведущая Елена Малышева заявила в эфире программы «Жить здорово!» на «Первом канале».
«Селедка — это витамин D. А этот витамин — мощнейший стимулятор наших иммунных клеток, которые жрут коронавирус», — сказала Малышева. Она отметила, что люди с дефицитом этого витамина тяжелее переносят коронавирус и чаще погибают от инфекционных заболеваний. По словам врача, другие ингредиенты салата менее полезны, овощи и картофель являются источниками углеводов, а майонез — жиров.
Британский диетолог Лили Саттер призвала во время пандемии отдавать предпочтение десяти категориям продуктов. В их числе — цельнозерновые продукты, рыба, ягоды, кисломолочные продукты, яйца, разноцветные овощи, растительные масла, консервированные помидоры, вода и богатые водой овощи, а также орехи. Больным же коронавирусом порекомендовали во время новогоднего застолья отказаться от жирных и острых блюд, а также не употреблять алкоголь, передает телеканал 360.
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