Диетолог перечислила «суперпродукты» для здоровья в пандемию

В пандемию полезны овощи, фрукты, рыба и яйца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В пандемию стоит отдавать предпочтение десяти категориям продуктов. Об этом заявила британские диетолог Лили Саттер.

В их числе — цельнозерновые продукты, рыба, ягоды, кисломолочные продукты, яйца, разноцветные овощи, растительные масла, консервированные помидоры, вода и богатые водой овощи, а также орехи. По словам Саттер, черный хлеб и коричневый рис помогают насытить организм углеводами и дать энергию. Рыба, орехи и чиа помогут обеспечить организм жирами омега-3. Ягоды положительно влияют на настроение человека, так как богаты флавоноидами и витамином С. Кисломолочные продукты, включая йогурт, необходимы для улучшения микрофлоры кишечника. Яйца нужны для обеспечения организма витамином D. Оливковое, рапсовое и кокосовое масла полезны для сердца, так как в них содержатся мононенасыщенные жиры и витамин Е. Консервированные помидоры богаты ликопином, который обладает антиоксидантными свойствами.

«Одно из правил, на которых необходимо сосредоточиться, это не пропускать приёмы пищи. Его довольно легко нарушить, если не устраивать себе перерывов, работая из дома», — цитирует диетолога News.ru .

Ранее диетологи составили новогоднее меню для пациентов с коронавирусом. Так, за праздничным столом больным посоветовали отказаться от алкоголя, а также жирных, острых и копченых блюд. Вместо них стоит обратить внимание на овощи и фрукты, а также цитрусовое желе, рыбу и витаминный морс.