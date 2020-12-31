31 декабря 2020

Европейская страна разрешила использование российской вакцины

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Клиническое исследование вакцины против новой коронавирусной инфекции в ГБУЗ СО «Арамильская городская больница». Свердловская область, Арамиль
Российская вакцина соответствует высоким стандартам, сказал представитель фармрегулятора Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Агентство по медикаментам Сербии одобрило российскую вакцину от COVID «Спутник V». Об этом заявил представитель фармрегулятора Павле Делич.

«Создались условия, чтобы она [вакцина] использовалась для иммунизации», — цитирует Делич агентство Tanjug. По его словам, препарат соответствует всем предусмотренным законом требованиям и подзаконным актам. Делич отметил, что вакцина «Спутник V» в Сербии «прошла все необходимые проверки, которые были проведены в соответствии с законом». Российская вакцина «соответствует высоким стандартам», добавил он.

Ранее в Аргентину прибыла первая партия «Спутника V» в количестве 300 тысяч доз. Всего, как напоминает RT, в страну доставят 10 млн доз. Что касается России, ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в январе—феврале российские больницы получат почти 6,5 млн доз.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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