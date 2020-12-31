Российских хакеров обвиняют во взломе программ Microsoft

Российские хакеры взломали системы Microsoft с помощью программного обеспечения фирмы SolarWinds. Они смогли получить доступ к исходному коду некоторых программ IT-гиганта. Об этом заявили представители компании.
В частности,была использована внутренняя учетная запись Microsoft для просмотра в нескольких репозиториях учетного кода. Доступа к услугам или данным пользователей нет, отметили в компании.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские хакеры, вопреки обвинениям, не вмешивались в выборы в США при избрании Дональда Трампа главой государства, напоминает «Дни.ру». Тем временем, новый президент Америки Джо Байден уже готовит санкции против России якобы из-за массовой хакерской кампании. Москва считает голословными обвинения в хакерских атаках, уточняет RT.
Подписывайтесь на URA.RU в