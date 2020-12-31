31 декабря 2020

Российских хакеров обвиняют во взломе программ Microsoft

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хакер, IT (иллюстрации), хакер, взлом, хакерство, компьютерная грамотность, компьютер
В  частности,была использована внутренняя учетная запись Microsoft для просмотра в нескольких репозиториях учетного кода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские хакеры взломали системы Microsoft с помощью программного обеспечения фирмы SolarWinds. Они смогли получить доступ к исходному коду некоторых программ IT-гиганта. Об этом заявили представители компании.

В частности,была использована внутренняя учетная запись Microsoft для просмотра в нескольких репозиториях учетного кода. Доступа к услугам или данным пользователей нет, отметили в компании.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские хакеры, вопреки обвинениям, не вмешивались в выборы в США при избрании Дональда Трампа главой государства, напоминает «Дни.ру». Тем временем, новый президент Америки Джо Байден уже готовит санкции против России якобы из-за массовой хакерской кампании. Москва считает голословными обвинения в хакерских атаках, уточняет RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...