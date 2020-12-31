В этом году российские селебы изощрялись, как могли Фото: Илья Московец © URA.RU

Многие российские звезды встретили Новый год весьма необычным образом. В частности, певец Филипп Киркоров встретил 2021 год в компании рэперов и Григория Лепса, телеведущая и журналистка Ксения Собчак поехала отдыхать в русскую деревню, а стилист Сергей Зверев — в Бурятию. Об этом звезды рассказали в Instagram.

Стилист Сергей Зверев уехал отмечать Новый год в Тункинскую долину (Прибайкалье). Это популярное среди туристов курортное место известно минеральными источниками и горными пейзажами. Новый год Зверев отмечал в национальном наряде.

«Поп-король» Филипп Киркоров закатил новогоднюю вечеринку в своем загородном доме. На мероприятие были приглашены продюсер Андрей Маркеев, телеведущая и диджей Екатерина Гусева, певец Григорий Лепс, рэпер Джиган с супругой Оксаной Самойловой, рэпер Тимати с матерью Симоной Юнусовой и другие.

Той же ночью Тимати записал видеопоздравление с рэпером Егором Кридом на фоне елки, похожей на ту, что стоит в доме Киркорова. На видео Крид заявил, что Новый год они отмечают вдвоем, а Тимати расхохотался.

Московские светские львицы Виктория Шелягова, Ксения Собчак с мужем, режиссером Константином Богомоловым, и Светлана Бондарчук приняли участие в крупной вечеринке «а-ля рюсс» на турбазе в деревне Верхние Мандроги (Ленинградская область). Там собралось больше 20 человек, гости наслаждались деревенским колоритом, танцевали под цыганский ансамбль и «Бурановских бабушек».

Капитан команды КВН «Уральские пельмени» Андрей Рожков, судя по всему, тоже решил отметить Новый год за городом. На видео он гадает по печной заслонке, каким будет 2021 год и прогноз оказался неутешительным.