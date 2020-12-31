В новогоднюю ночь в России произошло сразу несколько крупных ЧП. В частности, в Сочи салюты привели к лесному пожару, а на Сахалине неизвестный захватил автобус с пассажирами.
В столице Республики Дагестан городе Дербенте задымилась новогодняя елка на центральной площади. По словам руководителя пресс-службы администрации города Камилы Гамзатовой, которые приводит ТАСС, причиной послужил неисправный холодный фейерверк, установленный внутри главного символа Нового года.
В Сочи спасатели ликвидировали начавшийся лесной пожар. По информации РИА «Новости», во время запуска фейерверков в новогоднюю ночь загорелась лесная подстилка площадью около 500 квадратных метров близ села Верхний Юрт.
Еще одним пожаром чуть не закончился пуск салюта в Ноябрьске (ХМАО). Запущенный во дворе многоэтажного дома фейерверк полетел в окна, сообщает «МК Урал». По предварительной информации, никто не пострадал.
На Сахалине мужчина захватил маршрутный автобус с пассажирами, следовавший из Южно-Сахалинска в село Дальнее. В салоне находилось 20 человек. По информации главы региона Валерия Лимаренко, опубликованной в его telegram-канале, прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов эвакуировали всех заложников и задержали подозреваемого.
В Челябинской области семья с двумя маленькими детьми чуть не замерзла на трассе между Чебаркулем и Усть-Катавом. По информации ОТВ, лава семейства решил срезать путь по ремонтируемой трассе и заблудился. Замерзающих людей по примерным ориентирам отыскали сотрудники МЧС. В настоящее время им ничего не угрожает.
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