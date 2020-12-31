31 декабря 2020

В Новый год в России горели леса и захватывали заложников. Какие ЧП произошли 31 декабря

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтеюганск, разное, ХМАО, елка, нефтеюганск, новый год
Новый год запомнится россиянам сразу несколькими ЧП Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

В новогоднюю ночь в России произошло сразу несколько крупных ЧП. В частности, в Сочи салюты привели к лесному пожару, а на Сахалине неизвестный захватил автобус с пассажирами.

В столице Республики Дагестан городе Дербенте задымилась новогодняя елка на центральной площади. По словам руководителя пресс-службы администрации города Камилы Гамзатовой, которые приводит ТАСС, причиной послужил неисправный холодный фейерверк, установленный внутри главного символа Нового года.

В Сочи спасатели ликвидировали начавшийся лесной пожар. По информации РИА «Новости», во время запуска фейерверков в новогоднюю ночь загорелась лесная подстилка площадью около 500 квадратных метров близ села Верхний Юрт.

Еще одним пожаром чуть не закончился пуск салюта в Ноябрьске (ХМАО). Запущенный во дворе многоэтажного дома фейерверк полетел в окна, сообщает «МК Урал». По предварительной информации, никто не пострадал.

На Сахалине мужчина захватил маршрутный автобус с пассажирами, следовавший из Южно-Сахалинска в село Дальнее. В салоне находилось 20 человек. По информации главы региона Валерия Лимаренко, опубликованной в его telegram-канале, прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов эвакуировали всех заложников и задержали подозреваемого.

В Челябинской области семья с двумя маленькими детьми чуть не замерзла на трассе между Чебаркулем и Усть-Катавом. По информации ОТВ, лава семейства решил срезать путь по ремонтируемой трассе и заблудился. Замерзающих людей по примерным ориентирам отыскали сотрудники МЧС. В настоящее время им ничего не угрожает.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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