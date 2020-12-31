Экономист раскрыл, какой важный продукт подорожает в 2021 году

Из-за регулирования цен государством хлеб в России может подорожать Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Из-за повышения ввозных пошлин на зерно в России в новом году может подорожать хлеб. Об этом URA.RU рассказал доцент кафедры «Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Максим Кривелевич.

«У людей (производителей зерна — прим. ред.) была рентабельность фантастическая, все было хорошо, но государство берет и говорит: „Через две недели будет пошлина — 25 евро на тонну зерна“. И все, в следующем году получим жуткий рост цен на продовольствие. Потому что у крестьян не будет денег», — объяснил Кривелевич.

Однако кандидат экономических наук, специалист по макроэкономическому анализу и прогнозированию, преподаватель Уральского государственного экономического университета Константин Юрченко считает иначе. Он подчеркнул, что так правительство наоборот старается сдержать цены на продукты.

«Обычно такие действия (повышение ввозных пошлин на зерно — прим. ред.) проводятся, чтобы избежать возможных дефицитов на внутреннем рынке. Это как раз для того, чтобы не было неподконтрольного роста цен. Если за границей цены на пшеницу выше, чем в нашей стране, то производителю выгоднее вывозить за границу и продавать там. Для того, чтобы рентабельность такой деятельности снизить, и появляются вывозные пошлины», — говорит Юрченко. При этом, по версии экономиста, производители не потеряют в прибыли, если оставят зерно на внутреннем рынке. Однако сверхприбылей у них действительно уже не будет.

В декабре в России ввели пошлину на экспорт пшеницы и тарифную квоту на экспорт зерна, напоминает деловое издание «Взгляд». При этом ценам на продукты эксперты предрекали рекордный за всю историю кризисов рост, передает телеканал 360. Также экономисты считают, что из-за ограничения цен государством может также возникнуть дефицит продуктов.