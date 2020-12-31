31 декабря 2020

Российский газ начал поступать в Сербию

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокладка нового газопровода высокого давления. Газпром газораспределение Екатеринбург, газопровод, прокладка газопровода, монтаж газопровода
В Сербии открыли газопровод, идущий из России (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Сербии заработал газопровод из России «Балканский поток», который продолжает «Турецкий поток». Его в прямом эфире открыл президент Сербии Александр Вучич.

«Сербия стала намного богаче после подключения газа. Цена за тысячу кубических метров будет 155 долларов на входе из Болгарии, плюс от 12 до 14 долларов транспортных расходов в нашей сети», — рассказал Вучич о плюсах нового газопровода в эфире на портале TANJUG. Глава Сербии отметил, что до этого на газ уходило по 240 долларов за тысячу кубометров. Также газ поможет привлечь в страну новых инвесторов.

Открытие газопровода прошло в селе Господжинцах под Нови-Садом. Вучич поблагодарил президента России Владимира Путина и строителей газовой артерии, пишет телеканал 360. Теперь по той же сети газ пойдет в Венгрию, сообщил глава Сербии.

29 декабря закончилось строительство российского газопровода «Северный поток — 2» в Германии, напоминает «Национальная служба новостей». При этом США пытались сорвать строительство потока и давили на Германию.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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